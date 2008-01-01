Охотники на драконов (мультфильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Этот прекрасный и затерянный мир – мириады маленьких солнечных островов, парящих в пространстве и соединенных между собой волшебными мостами. Жители этой доброй вселенной уже давно позабыли правило: «Съешь врага первым или он съест тебя». До тех пор, пока в этот мир не вторглись ужасные и ненасытные существа – Драконы!
Маленькая Зоуи взялась помочь своему дядюшке Лорду Арнольду избавить свой народ от злобных чудищ. Она, как ей казалось, нашла отличных помощников – отважных охотников на драконов, настоящих героев Гвиздо и Лин-Чу. На самом деле хитрый Гвиздо просто позарился на денежки Лорда Арнольда, и не стал разубеждать девчушку в своих способностях, чтобы оставаться рядом. Команда отправляется в очень опасное путешествие до самого края Вселенной, где обитает самый кровожадный монстр на Земле – ужасающий «Пожиратель».
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Информация
СтранаФранция, Люксембург, Германия
�КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Семейные, Мультфильмы, Боевики, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- АКРежиссёр
Артур
Квак
- ВЛАктёр
Венсан
Линдон
- ПТАктёр
Патрик
Тимси
- ФНАктёр
Филипп
Наон
- АЛАктриса
Аманда
Лир
- МДАктриса
Мари
Дрион
- ЖПАктёр
Жереми
Прево
- ЖЛАктёр
Жан-Марк
Лентретьен
- ДДАктёр
Джон
Ди Маджио
- ЕЭАктёр
Елиас
Элиот
- ДХАктёр
Джесс
Харнелл
- ФЛСценарист
Фред
Ленуар
- АКСценарист
Артур
Квак
- КБПродюсер
Клаус
Бадельт
- МКПродюсер
Майкл
Колдвей
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт