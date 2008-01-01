Охотники на драконов (мультфильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Этот прекрасный и затерянный мир – мириады маленьких солнечных островов, парящих в пространстве и соединенных между собой волшебными мостами. Жители этой доброй вселенной уже давно позабыли правило: «Съешь врага первым или он съест тебя». До тех пор, пока в этот мир не вторглись ужасные и ненасытные существа – Драконы!



Маленькая Зоуи взялась помочь своему дядюшке Лорду Арнольду избавить свой народ от злобных чудищ. Она, как ей казалось, нашла отличных помощников – отважных охотников на драконов, настоящих героев Гвиздо и Лин-Чу. На самом деле хитрый Гвиздо просто позарился на денежки Лорда Арнольда, и не стал разубеждать девчушку в своих способностях, чтобы оставаться рядом. Команда отправляется в очень опасное путешествие до самого края Вселенной, где обитает самый кровожадный монстр на Земле – ужасающий «Пожиратель».



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