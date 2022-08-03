8.12020, Monster Hunter
Фэнтези, Боевик99 мин18+
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Охотник на монстров (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Параллельно нашему миру существует иной: мир, где правят крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков. Именно сюда через пространственный портал попадают лейтенант Артемис и ее отряд элитных бойцов. И теперь им предстоит проверить себя на прочность перед лицом невиданной ранее угрозы. В попытке выжить и найти дорогу домой, Артемис объединяет силы с таинственным Охотником, который научился выживать в этих враждебных землях. Вместе героям предстоит вступить в беспощадную схватку с монстрами, не знающими страха и жалости.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Пол
У. С. Андерсон
- Актриса
Милла
Йовович
- Актёр
Тони
Джа
- РПАктёр
Рон
Перлман
- ТАктёр
Ти-Ай
- ДБАктёр
Диего
Бонета
- МГАктриса
Миган
Гуд
- Актёр
Джош
Хелман
- ДОАктёр
Джин
О-Юн
- ХЯАктриса
Хирона
Ямадзаки
- ЯШАктёр
Янник
Шюман
- Сценарист
Пол
У. С. Андерсон
- КФСценарист
Канамэ
Фудзиока
- Продюсер
Пол
У. С. Андерсон
- ДБПродюсер
Дэннис
Берарди
- Продюсер
Джереми
Болт
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- ГПХудожник
Гай
Потгитер
- ДУМонтажёр
Дуби
Уайт
- ГМОператор
Глен
Макферсон
- ПХКомпозитор
Пол
Хаслингер