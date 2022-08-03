Охотник на монстров
Wink
Фильмы
Охотник на монстров
8.12020, Monster Hunter
Фэнтези, Боевик99 мин18+

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Охотник на монстров (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Параллельно нашему миру существует иной: мир, где правят крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков. Именно сюда через пространственный портал попадают лейтенант Артемис и ее отряд элитных бойцов. И теперь им предстоит проверить себя на прочность перед лицом невиданной ранее угрозы. В попытке выжить и найти дорогу домой, Артемис объединяет силы с таинственным Охотником, который научился выживать в этих враждебных землях. Вместе героям предстоит вступить в беспощадную схватку с монстрами, не знающими страха и жалости.

Страна
Китай, США, Германия, Япония
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охотник на монстров»