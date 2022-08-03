Охота за «Красным Октябрем»
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Охота за «Красным Октябрем»

Охота за «Красным Октябрем» (фильм, 1990) смотреть онлайн

8.11990, The Hunt for Red October
Боевик, Приключения129 мин18+

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О фильме

Новейшая советская атомная подводная лодка «Красный Октябрь» способна нарушить хрупкий стратегический баланс между США и СССР. Ее капитан Рамиус решает передать субмарину в руки американцев.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
129 мин / 02:09

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охота за «Красным Октябрем»»