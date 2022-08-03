Охота за «Красным Октябрем» (фильм, 1990) смотреть онлайн
8.11990, The Hunt for Red October
Боевик, Приключения129 мин18+
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О фильме
Новейшая советская атомная подводная лодка «Красный Октябрь» способна нарушить хрупкий стратегический баланс между США и СССР. Ее капитан Рамиус решает передать субмарину в руки американцев.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время129 мин / 02:09
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Джон
Мактирнан
- Актёр
Шон
Коннери
- Актёр
Алек
Болдуин
- Актёр
Скотт
Гленн
- Актёр
Сэм
Нил
- Актёр
Джеймс
Эрл Джонс
- ДЭАктёр
Джосс
Экленд
- РДАктёр
Ричард
Джордан
- ПФАктёр
Питер
Фёрт
- Актёр
Тим
Карри
- КБАктёр
Кортни
Б. Вэнс
- ЛФСценарист
Ларри
Фергусон
- ДССценарист
Дональд
Стюарт
- ТКСценарист
Том
Клэнси
- МНПродюсер
Мэйс
Нойфельд
- ДШПродюсер
Джерри
Шерлок
- ДВМонтажёр
Дэннис
Вирклер
- Оператор
Ян
де Бонт
- Композитор
Бэзил
Поледурис