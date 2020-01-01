Охота (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Двенадцать человек просыпаются в чистом поле, совершенно не понимая, как они там оказались. Вскоре герои обнаруживают оставленную кем-то коробку, полную оружия. Из любопытства разобрав арсенал, бедняги тут же становятся м�ишенями чьей-то охоты. Кто-то не успевает сориентироваться и сразу же погибает, кто-то спешно учится управляться с попавшим в руки оружием и защищается. Удастся ли кому-то выжить? И главное – кто и ради чего устроил эту охоту на людей?



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