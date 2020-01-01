Охота (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Двенадцать человек просыпаются в чистом поле, совершенно не понимая, как они там оказались. Вскоре герои обнаруживают оставленную кем-то коробку, полную оружия. Из любопытства разобрав арсенал, бедняги тут же становятся м�ишенями чьей-то охоты. Кто-то не успевает сориентироваться и сразу же погибает, кто-то спешно учится управляться с попавшим в руки оружием и защищается. Удастся ли кому-то выжить? И главное – кто и ради чего устроил эту охоту на людей?
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- КЗРежиссёр
Крэйг
Зобел
- Актриса
Бетти
Гилпин
- Актриса
Хилари
Суэнк
- АБАктёр
Айк
Баринхолц
- УДАктёр
Уэйн
Дювалл
- ИСАктёр
Итан
Сапли
- Актриса
Эмма
Робертс
- КБАктёр
Кристофер
Берри
- ССАктёр
Стерджил
Симпсон
- КНАктриса
Кейт
Ноулин
- ЭМАктриса
Эми
Мэдиган
- Сценарист
Ник
Кьюз
- ДЛСценарист
Дэймон
Линделоф
- Продюсер
Джейсон
Блум
- Продюсер
Ник
Кьюз
- ДЛПродюсер
Дэймон
Линделоф
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ДБХудожник
Джейсон
Болдуин Стюарт
- ДТХудожник
Дэвид
Табберт
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр