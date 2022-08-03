Ограбление века (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.22017, The Hatton Garden Job
Боевик, Триллер88 мин18+
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О фильме
Мэттью Гуд и банда отвязных старичков похищают бриллианты из Хаттон-Гардена в реальной истории о самом масштабном ограблении в Великобритании! В 2016 году группа пенсионеров от 59 до 76 проникли в крупнейшее ювелирное хранилище Лондона и вынесли драгоценности на сумму 200 миллионов фунтов.
СтранаВеликобритания
ЖанрБоевик, Криминал, Триллер
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДБРежиссёр
Дэвид
Бетон
- Актёр
Мэттью
Гуд
- Актёр
Фил
Дэниелс
- Актёр
Ларри
Ламб
- Актёр
Клайв
Расселл
- Актёр
Дэвид
Колдер
- МКАктёр
Марк
Купер Харрис
- СМАктёр
Стивен
Мойер
- Актриса
Джоэли
Ричардсон
- ДДАктёр
Джек
Дулан
- Актёр
Уоррен
Браун
- ДБСценарист
Дэвид
Бетон
- БЖПродюсер
Бен
Жак
- МГПродюсер
Марк
Голдберг
- МКПродюсер
Марк
Купер Харрис
- АААктёр дубляжа
Артур
Агаджанян
- ВИАктёр дубляжа
Вячеслав
Иванов
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Красиков
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЭМХудожница
Элисон
МакЛафлин
- ЛХКомпозитор
Лол
Хэммонд