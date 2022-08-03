Ограбление века
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Ограбление века

Ограбление века (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.22017, The Hatton Garden Job
Боевик, Триллер88 мин18+

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О фильме

Мэттью Гуд и банда отвязных старичков похищают бриллианты из Хаттон-Гардена в реальной истории о самом масштабном ограблении в Великобритании! В 2016 году группа пенсионеров от 59 до 76 проникли в крупнейшее ювелирное хранилище Лондона и вынесли драгоценности на сумму 200 миллионов фунтов.

Страна
Великобритания
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление века»