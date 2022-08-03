Мэттью Гуд и банда отвязных старичков похищают бриллианты из Хаттон-Гардена в реальной истории о самом масштабном ограблении в Великобритании! В 2016 году группа пенсионеров от 59 до 76 проникли в крупнейшее ювелирное хранилище Лондона и вынесли драгоценности на сумму 200 миллионов фунтов.

