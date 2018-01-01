Фил Дэниелс

Биография

Фил Дэниэлс — британский актер. Родился в Лондоне, Англия, 25 октября 1958 года. Будущий актер окончил школу Рузерфорда в Пэддингтоне, после чего поступил в театральную школу Анны Шер в Айлингтоне. Впервые Дэниэлс появился на экране в 1972 году в фильме Anoop and the Elephant, затем вместе со студентами актерского отделения несколько раз участвовал в комедийных шоу на телевидении. С 1976 года приобрел амплуа «кокни» в телевизионных проектах, играя уроженцев из низших и средних слоев населения Лондона. В качестве театрального актера приобрел широкую популярность благодаря ролям в спектаклях «Венецианский купец», «Мальтийский еврей» и «Заводной апельсин». Фил Дэниэлс сыграл мейстера Герардиса — роль второго плана в сериале «Дом Дракона». Кроме того, он снимался в таких фильмах, как «Крезанутые», «Квадрофрения» и «Отбросы» (1979).