Однажды Лешка понял, что влюблен. В бывшую девушку брата. Ему еще не было и 16-ти, а ей уже исполнилось 17. Она носила очень короткую юбку и ходила гулять с ребятами из другого района. Он согласился с Таней на пари: проигравший обязан исполнить любое желание победителя…

