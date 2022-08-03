Одна война (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Одна война
Военный, Исторический84 мин18+
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О фильме
В центре сюжета — пять женщин с маленькими детьми на одном из островов Ладожского озера. Они живут под охраной, потому что их дети рождены от немцев-оккупантов. Победа для них стала и радостью, и горем одновременно.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Вера
Глаголева
- Актёр
Александр
Балуев
- НКАктриса
Наталья
Кудряшова
- ЮМАктриса
Юлия
Мельникова
- Актриса
Анна
Нахапетова
- Актриса
Ксения
Суркова
- Актриса
Наталья
Суркова
- МХАктёр
Михаил
Хмуров
- ФКАктёр
Федор
Копосов
- МССценарист
Марина
Сасина
- Продюсер
Вера
Глаголева
- НИПродюсер
Наталья
Иванова
- МКПродюсер
Мария
Ксинопуло
- РГОператор
Руслан
Герасименков
- СБКомпозитор
Сергей
Баневич