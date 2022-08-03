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Одна война

Одна война (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Одна война
Военный, Исторический84 мин18+

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О фильме

В центре сюжета — пять женщин с маленькими детьми на одном из островов Ладожского озера. Они живут под охраной, потому что их дети рождены от немцев-оккупантов. Победа для них стала и радостью, и горем одновременно.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb