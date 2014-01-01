Одна миллиардная доля (фильм, 2014) смотреть онлайн

Юные влюбленные Анна и Эрик, пожилые супруги Эстер и Энди, не так давно ставшие мужем и женой Лен и Миа – их жизнь состояла из повседневных мелочей и большой любви, из страсти и нежности, из ревности и верности. Кто-то из них думал о завтрашнем дне с тревогой, а кто-то с надеждой на счастье. Но завтра для них, как и для миллионов людей, может не наступить никогда. В войне на Ближнем Востоке одна из сторон применила бактериологическое оружие, смертоносное облако накрыло всю Европу и уже приблизилось к восточному побережью Соединенных Штатов. Мир оказался на грани вымирания: достаточно нескольких вдохов зараженного воздуха, концентрация вирусов в котором один на миллиард, - и конец неминуем.



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