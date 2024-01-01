Одинокие волки (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Wolfs
Триллеры, Криминал18+
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Сюжет
Окружной прокурор Маргарет оказывается в весьма щекотливой ситуации: она находится в номере элитного отеля, одежда в крови, в спальне труп молодого человека, с которым она познакомилась нынешним вечером. Судорожно перебирая номера в телефонной книжке, Маргарет находит контакт человека, кото�рый «решает проблемы». Вскоре появляется профессиональный чистильщик, который сразу же принимается за дело. Однако спустя мгновение в номер входит ещё один решала, которого вызвала владелица отеля. Теперь двум матёрым спецам, которые привыкли работать в одиночку, придётся действовать сообща, преодолевая взаимную неприязнь.
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Информация
Рейтинг
- ДУРежиссёр
Джон
Уоттс
- Актёр
Златко
Бурич
- Актёр
Остин
Абрамс
- ПДАктриса
Пурна
Джаганнатан
- Актриса
Эми
Райан
- Актёр
Брэд
Питт
- ВСАктёр
Владимир
Сизов
- Актёр
Джордж
Клуни
- ДУСценарист
Джон
Уоттс
- Продюсер
Грант
Хеслов
- Продюсер
Джордж
Клуни
- Продюсер
Деде
Гарднер
- Продюсер
Джереми
Клейнер
- ДХХудожница
Джейд
Хили
- КНХудожница
Катя
Наджера
- ЭВМонтажёр
Эндрю
Вайсблум
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро