Одинокая женщина желает познакомиться (фильм, 1986) смотреть онлайн
1986, Одинокая женщина желает познакомиться
Драмы, Комедии84 мин6+
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Сюжет
У Клавдии, героини фильма, как у многих женщин среднего возраста, никак не складывается личная жизнь. И вот в один из тоскливых вечеров она решается расклеить объявление: «Одинокая женщина желает познакомиться…»
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ВКРежиссёр
Вячеслав
Криштофович
- Актриса
Ирина
Купченко
- Актёр
Александр
Збруев
- Актриса
Елена
Соловей
- Актриса
Марианна
Вертинская
- ВШАктёр
Валерий
Шептекита
- ЛВАктриса
Людмила
Волкова
- НГАктриса
Неонила
Гнеповская
- МКАктриса
Маргарита
Криницына
- АОАктриса
Алиция
Омельчук
- ИТАктриса
Ирина
Терещенко
- Сценарист
Виктор
Мережко
- ЭБХудожница
Эмма
Беглярова
- ВТОператор
Василий
Трушковский
- ВХКомпозитор
Вадим
Храпачёв