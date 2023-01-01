Одинокая женщина желает познакомиться (фильм, 1986) смотреть онлайн

Сюжет

У Клавдии, героини фильма, как у многих женщин среднего возраста, никак не складывается личная жизнь. И вот в один из тоскливых вечеров она решается расклеить объявление: «Одинокая женщина желает познакомиться…»



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