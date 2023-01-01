Одинокая женщина желает познакомиться
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Одинокая женщина желает познакомиться

Одинокая женщина желает познакомиться (фильм, 1986) смотреть онлайн

1986, Одинокая женщина желает познакомиться
Драмы, Комедии84 мин6+

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Сюжет

У Клавдии, героини фильма, как у многих женщин среднего возраста, никак не складывается личная жизнь. И вот в один из тоскливых вечеров она решается расклеить объявление: «Одинокая женщина желает познакомиться…»

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одинокая женщина желает познакомиться»

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