Главный герой фильма - режиссер-документалист, который не верит ни в Бога, ни в дьявола. Он решает снять фильм о религии и спиритуализме и доказать, что вся мистика - это просто выдумка. В процессе съемок на нем испытывают самые сильные заклятия. Эти обряды пробуждают неведомые и безудержные силы зла…

