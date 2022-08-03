Одержимость Майкла Кинга
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Одержимость Майкла Кинга
7.62014, The Possession of Michael King
Ужасы79 мин18+

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Одержимость Майкла Кинга (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме

Главный герой фильма - режиссер-документалист, который не верит ни в Бога, ни в дьявола. Он решает снять фильм о религии и спиритуализме и доказать, что вся мистика - это просто выдумка. В процессе съемок на нем испытывают самые сильные заклятия. Эти обряды пробуждают неведомые и безудержные силы зла…

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одержимость Майкла Кинга»