7.62014, The Possession of Michael King
Ужасы79 мин18+
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Одержимость Майкла Кинга (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Главный герой фильма - режиссер-документалист, который не верит ни в Бога, ни в дьявола. Он решает снять фильм о религии и спиритуализме и доказать, что вся мистика - это просто выдумка. В процессе съемок на нем испытывают самые сильные заклятия. Эти обряды пробуждают неведомые и безудержные силы зла…
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДЮРежиссёр
Дэвид
Юнг
- ШДАктёр
Шэйн
Джонсон
- Актриса
Элла
Андерсон
- КПАктриса
Кара
Пифко
- ДМАктриса
Джули
МакНивен
- ТААктёр
Томас
Арана
- ПХАктриса
Патриша
Хили
- КДАктёр
Каллен
Дуглас
- ДРАктёр
Джед
Риз
- ФФАктриса
Фреда
Фо Шен
- ТЕАктёр
Тобиас
Елинек
- ДЮСценарист
Дэвид
Юнг
- Продюсер
Пол
Брукс
- ДБПродюсер
Джейм
Бурк
- ГДПродюсер
Гай
Данелла
- ДЛПродюсер
Джефф
Ливайн
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ФЛХудожница
Франсин
Лекутре
- ДЛХудожница
Джастин
Либ
- ФПОператор
Фил
Пармет