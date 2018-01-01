Wink
Очень дикие штучки
Актёры и съёмочная группа фильма «Очень дикие штучки»

Режиссёры

Питер Берг

Peter Berg
Режиссёр

Актёры

Кристиан Слэйтер

Christian Slater
АктёрRobert Boyd
Кэмерон Диас

Cameron Diaz
АктрисаLaura Garrety
Дэниел Стерн

Daniel Stern
АктёрAdam Berkow
Джинн Трипплхорн

Jeanne Tripplehorn
АктрисаLois Berkow
Джон Фавро

Jon Favreau
АктёрKyle Fisher
Лиленд Орсер

Leland Orser
АктёрCharles Moore
Роб Браунштейн

Rob Brownstein
АктёрMan
Джереми Пивен

Jeremy Piven
АктёрMichael Berkow
Джои Зиммерман

Joey Zimmerman
АктёрAdam Berkow Jr.
Тайлер Коул Малингер

Tyler Cole Malinger
АктёрTimmy Berkow (в титрах: Tyler Malinger)

Сценаристы

Питер Берг

Peter Berg
Сценарист

Продюсеры

Синди Кауэн

Cindy Cowan
Продюсер
Дайан Набатофф

Diane Nabatoff
Продюсер
Майкл Шиффер

Michael Schiffer
Продюсер
Тед Филд

Ted Field
Продюсер

Художники

Терри Дресбах

Terry Dresbach
Художница

Монтажёры

Дэн Лебентал

Dan Lebental
Монтажёр

Композиторы

Стюарт Коупленд

Stewart Copeland
Композитор