Очень дикие штучки (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, Very Bad Things
Триллер, Криминал96 мин18+
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О фильме
Наконец-то наступил момент, которого счастливчик Кайл Фишер так долго ждал! Через несколько дней он женится на очаровательной Лоре Гэррети, а сегодня друзья устроят ему сногсшибательную холостяцкую вечеринку в Лас-Вегасе. Только он еще не догадывается, чем это все может обернуться…
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Питер
Берг
- Актёр
Кристиан
Слэйтер
- Актриса
Кэмерон
Диас
- ДСАктёр
Дэниел
Стерн
- Актриса
Джинн
Трипплхорн
- Актёр
Джон
Фавро
- ЛОАктёр
Лиленд
Орсер
- РБАктёр
Роб
Браунштейн
- Актёр
Джереми
Пивен
- ДЗАктёр
Джои
Зиммерман
- ТКАктёр
Тайлер
Коул Малингер
- Сценарист
Питер
Берг
- СКПродюсер
Синди
Кауэн
- ДНПродюсер
Дайан
Набатофф
- МШПродюсер
Майкл
Шиффер
- ТФПродюсер
Тед
Филд
- ТДХудожница
Терри
Дресбах
- ДЛМонтажёр
Дэн
Лебентал
- СККомпозитор
Стюарт
Коупленд