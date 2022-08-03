Очень дикие штучки
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Очень дикие штучки

Очень дикие штучки (фильм, 1998) смотреть онлайн

1998, Very Bad Things
Триллер, Криминал96 мин18+

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О фильме

Наконец-то наступил момент, которого счастливчик Кайл Фишер так долго ждал! Через несколько дней он женится на очаровательной Лоре Гэррети, а сегодня друзья устроят ему сногсшибательную холостяцкую вечеринку в Лас-Вегасе. Только он еще не догадывается, чем это все может обернуться…

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Очень дикие штучки»