Общество мертвых поэтов (qa) (фильм, 1989) смотреть онлайн
1989, Dead Poets Society
Драмы123 мин0+
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Сюжет
Джон Китинг — новый преподаватель английской словесности в консервативном американском колледже. От чопорной массы учителей его выгодно отличают легкость общения, эксцентричное поведение и пренебрежение к программе обучения. Однажды он посвящает своих подопечных в тайну Общества мeртвых �поэтов...
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Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ПУРежиссёр
Питер
Уир
- Актёр
Робин
Уильямс
- РШАктёр
Роберт
Шон Леонард
- Актёр
Итан
Хоук
- ДЧАктёр
Джош
Чарльз
- ГХАктёр
Гейл
Хэнсен
- ДКАктёр
Дилан
Кассман
- АРАктёр
Аллелон
Руджеро
- ДУАктёр
Джеймс
Уотерстон
- НЛАктёр
Норман
Ллойд
- Актёр
Кертвуд
Смит
- ТШСценарист
Том
Шульман
- ПЮПродюсер
Пол
Юнгер Уитт
- ТТПродюсер
Тони
Томас
- ДХПродюсер
Дункан
Хендерсон
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Блохин
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ДСОператор
Джон
Сил
- МЖКомпозитор
Морис
Жарр