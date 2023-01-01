Общество мертвых поэтов (qa)
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Общество мертвых поэтов (qa)

Общество мертвых поэтов (qa) (фильм, 1989) смотреть онлайн

1989, Dead Poets Society
Драмы123 мин0+

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Сюжет

Джон Китинг — новый преподаватель английской словесности в консервативном американском колледже. От чопорной массы учителей его выгодно отличают легкость общения, эксцентричное поведение и пренебрежение к программе обучения. Однажды он посвящает своих подопечных в тайну Общества мeртвых поэтов...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Общество мертвых поэтов (qa)»