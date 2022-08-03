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Обман

Обман (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, The Lookout
Триллер, Криминал94 мин18+

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О фильме

Хоккеист Крис Пратт, подававший большие надежды, попадает в автомобильную катастрофу и теряет память. Став инвалидом, он зарабатывает на жизнь ночным уборщиком в банке. А в это время лидер преступной группировки Гарри Спарго планирует ограбление этого самого банка и вербует Криса в помощники…

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb