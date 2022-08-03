Обман (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, The Lookout
Триллер, Криминал94 мин18+
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О фильме
Хоккеист Крис Пратт, подававший большие надежды, попадает в автомобильную катастрофу и теряет память. Став инвалидом, он зарабатывает на жизнь ночным уборщиком в банке. А в это время лидер преступной группировки Гарри Спарго планирует ограбление этого самого банка и вербует Криса в помощники…
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Скотт
Фрэнк
- Актёр
Джозеф
Гордон-Левитт
- Актёр
Джефф
Дэниелс
- Актёр
Мэттью
Гуд
- Актриса
Айла
Фишер
- Актриса
Карла
Гуджино
- Актёр
Брюс
Макгилл
- АУАктриса
Альберта
Уотсон
- АБАктриса
Алекс
Борштейн
- СДАктёр
Серджо
Ди Зио
- ДХАктёр
Дэвид
Хубанд
- Сценарист
Скотт
Фрэнк
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- ЛМПродюсер
Лоуренс
Марк
- БКПродюсер
Беки
Кросс Трухильо
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард