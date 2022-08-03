Хоккеист Крис Пратт, подававший большие надежды, попадает в автомобильную катастрофу и теряет память. Став инвалидом, он зарабатывает на жизнь ночным уборщиком в банке. А в это время лидер преступной группировки Гарри Спарго планирует ограбление этого самого банка и вербует Криса в помощники…

