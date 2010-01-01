Обход Мика
Wink
Фильмы
Обход Мика
6.02010, Meek's Cutoff
Драмы, Триллеры98 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Обход Мика (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Три семьи заблудились во время поездки на Орегонской тропе и теперь вынуждены выживать в условиях дикой природы. Вдохновленная реальными событиями вестерн-драма Келли Райхардт, участвовавшая в конкурсе Венецианского кинофестиваля.

1845 год. На запад по Орегонской тропе едут несколько повозок с тремя мирными семьями. Их проводником выступает загадочный мужчина по имени Стивен Мик, вызвавшийся сопровождать их в путешествии через Каскадные горы к долине Уилламетт. Мик убедил спутников, что знает короткую дорогу до пункта назначения, но, свернув с намеченного пути, процессия очень скоро теряется в незнакомых землях. Запасы воды подходят к концу, и на горизонте все чаще появляются коренные американцы, наблюдающие за белыми путешественниками издалека. Когда один из индейцев попадает к ним в плен, перед путниками встает вопрос: убить его или сохранить ему жизнь.

Чем закончится опасная поездка? Какие сомнения, тревоги и страсти проступят на фоне пустынных пейзажей дикой Америки? Мишель Уильямс, Пол Дано, Брюс Гринвуд, Зои Казан в амбициозной философской драме Келли Райхард — фильм «Обход Мика» 2010 года смотреть онлайн можно на нашем сервисе.

Обход Мика смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Приключения, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb