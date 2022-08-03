Обитель теней
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Обитель теней

Обитель теней (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Marrowbone
Ужасы, Драма106 мин18+

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О фильме

Трое дружных братьев и сестра, потерявшие мать, опасаются, что теперь их разлучат. Они скрываются на заброшенной ферме, где сталкиваются с потусторонним ужасом и тайнами, которые лучше не раскрывать.

Страна
США, Испания
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обитель теней»