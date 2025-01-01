Фильм Обезьяна

«Обезьяна» — фильм 2025, представляет собой напряженный, и в то же время комедийный триллер, который исследует темы потерь и проклятий, ставших наследием из детства. Снял режиссер «Собирателя душ» Оз Перкинс.



Два маленьких брата Хэл и Билл находят на чердаке загадочную заводную обезьянку с барабаном, скрытую среди вещей их отца, бросившего семью. Эта игрушка, на первый взгляд безобидная, оказывается не просто диковинным предметом, а носителем ужасного проклятия: каждый раз, когда кто-то поворачивает ключик и обезьяна бьет в барабан, случается смерть кого-то из их окружения. Прошло много лет с тех пор, как братья столкнулись с ужасающими последствиями своей находки, однако Хэл живет в состоянии постоянного страха за своих близких. Он избегает общения с братом, что лишь усугубляет его состояние и одиночество. Когда он решает взять своего сына в недельное путешествие, он надеется на обычное времяпрепровождение, однако с ними снова начинается череда ужасных событий, сопровождаемых смертью людей. Хэл вынужден вспомнить свое детство и участие в трагедиях, произошедших в его семье, и теперь ему нужно не только спасти себя, но и защитить сына от ужасной судьбы — он должен найти способ избавиться от проклятия, которое тянется за семьей долгие годы.



«Обезьяна» (2025) — фильм, который заставляет задуматься о том, как прошлое влияет на настоящее и как важно разорвать порочный круг, чтобы защитить детей от ошибок родителей. Смотреть «Обезьяна» (2025) можно в кино, а купить билеты — в онлайн-кинотеатре Wink через сервис «Афиша».



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