Обет молчания
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Обет молчания

Обет молчания (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.52017, Acts of Vengeance
Детектив, Криминал83 мин18+

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О фильме

Адвокат Фрэнк Валера дает клятву молчания до тех пор, пока не выяснит, кто стоит за убийством его жены и дочери. Отказавшись от своего главного оружия – красноречия, он берет уроки боевых искусств.

Страна
США, Болгария
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обет молчания»