Новые русские 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн

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Отмеченный призом «Кинотавра» короткий метр актера и режиссера Кирилла Плетнева «Настя» расскажет о судьбоносной встрече строгой полицейской (Инга Оболдина) с тезкой-преступницей. Лаконичная социальная драма «Кира» покажет девушку, вышедшую на свободу после двух лет колонии. Лирическая зарисовка «Как жизнь без любви» поведает о непостоянстве чувств творческих людей на примере героев Александра Яценко и Анны Шепелевой. Микрофильм Павла Руминова «Мы – бензоколонки» рассмотрит отношения между мужчиной и женщиной сквозь призму пережитого самим автором. Ну а комедия «Портфолио», удостоенная главного приза фестиваля «Короче», порадует всех ценителей черного юмора, которые решат смотреть онлайн киноальманах «Новые русские 2» (2015) в HD качестве.

