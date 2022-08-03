Новые русские 2
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Новые русские 2

Новые русские 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Новые русские 2
Комедия, Драма98 мин18+

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О фильме

Любопытный киноальманах, состоящий из работ молодых и самобытных российских режиссеров. Оценить пять оригинальных короткометражек вы можете, начав «Новые русские 2» (2015) смотреть онлайн в хорошем качестве.

Отмеченный призом «Кинотавра» короткий метр актера и режиссера Кирилла Плетнева «Настя» расскажет о судьбоносной встрече строгой полицейской (Инга Оболдина) с тезкой-преступницей. Лаконичная социальная драма «Кира» покажет девушку, вышедшую на свободу после двух лет колонии. Лирическая зарисовка «Как жизнь без любви» поведает о непостоянстве чувств творческих людей на примере героев Александра Яценко и Анны Шепелевой. Микрофильм Павла Руминова «Мы – бензоколонки» рассмотрит отношения между мужчиной и женщиной сквозь призму пережитого самим автором. Ну а комедия «Портфолио», удостоенная главного приза фестиваля «Короче», порадует всех ценителей черного юмора, которые решат смотреть онлайн киноальманах «Новые русские 2» (2015) в HD качестве.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

5.7 КиноПоиск