Актёры и съёмочная группа фильма «Новые приключения Аленушки и Еремы»

Актёры
АктёрЕрёма
Антон Макарский
АктрисаАлёнушка
Инна Гомес
Актрисакитайская девушка Мэй Ли
Юлия Ковальчук
АктёрВоевода Гордей / Ёж / Конь / китайский император
Александр Ревва
АктёрШах Рахман / Шаман Бабучанга / переводчик
Сергей Чонишвили
Актрисатетка Ефросинья
Рената Литвинова
Актёрцарь Дормидонт
Александр Пожаров
Актёррыцарь Фрауэнлоб фон Цветер
Евгений Воскресенский
Актёрциклоп Тимур
Александр Наумов
Актрисацаревна Вселава / Эллочка №3