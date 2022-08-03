Новогодний папа (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Новогодний папа
Комедия92 мин18+
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О фильме
Что подарить маме на Новый год? Маленькая ложь для большого дела — и 8-летний Димка соглашается разыграть успешного рекламного фотографа Митю, карьериста и плейбоя. Митя обидел своих друзей, и они решили напомнить 30-летнему ловеласу о грехах его молодости. Для этого Димка должен заставить чужого человека поверить, что приходится ему сыном. Артистичный Димка разыгрывает роль настолько убедительно, что история принимает неожиданный оборот… Что ждет Митю — позор разоблачения или новогоднее чудо?
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Андрей
Красавин
- ЕСАктёр
Евгений
Славский
- МСАктёр
Максим
Сапрыкин
- Актриса
Яна
Крайнова
- Актриса
Валентина
Талызина
- Актёр
Данила
Якушев
- АСАктриса
Александра
Скачкова
- СААктёр
Сергей
Алимпиев
- ВМАктриса
Вера
Мочалова
- Актриса
Виктория
Полторак
- АГАктёр
Анатолий
Голуб
- АКСценарист
Андрей
Красавин
- СМПродюсер
Сергей
Майоров
- ЭИПродюсер
Эрвин
Илизиров
- ЛИПродюсер
Лариса
Исаева
- ОКПродюсер
Ольга
Каймакова
- ЮФХудожница
Юлия
Федунова
- АКМонтажёр
Алексей
Кулак
- ВККомпозитор
Владимир
Курлович