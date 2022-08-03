Что подарить маме на Новый год? Маленькая ложь для большого дела — и 8-летний Димка соглашается разыграть успешного рекламного фотографа Митю, карьериста и плейбоя. Митя обидел своих друзей, и они решили напомнить 30-летнему ловеласу о грехах его молодости. Для этого Димка должен заставить чужого человека поверить, что приходится ему сыном. Артистичный Димка разыгрывает роль настолько убедительно, что история принимает неожиданный оборот… Что ждет Митю — позор разоблачения или новогоднее чудо?

