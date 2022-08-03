Новогодний отрыв (фильм, 2015) смотреть онлайн

В канун нового года пассажирский поезд терпит аварию и застревает на пустынном участке. Время неумолимо движется к полуночи, а помощи все нет. Уныние сменяется подозрительностью. Всем начинает казаться, что один из путешественников — опасный преступник, вынашивающий кошмарные планы…

