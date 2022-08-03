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Новогодний отрыв

Новогодний отрыв (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Incidencias
Комедия83 мин18+

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О фильме

В канун нового года пассажирский поезд терпит аварию и застревает на пустынном участке. Время неумолимо движется к полуночи, а помощи все нет. Уныние сменяется подозрительностью. Всем начинает казаться, что один из путешественников — опасный преступник, вынашивающий кошмарные планы…

Страна
Испания
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Новогодний отрыв»