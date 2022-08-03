Новогодний отрыв (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Incidencias
Комедия83 мин18+
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О фильме
В канун нового года пассажирский поезд терпит аварию и застревает на пустынном участке. Время неумолимо движется к полуночи, а помощи все нет. Уныние сменяется подозрительностью. Всем начинает казаться, что один из путешественников — опасный преступник, вынашивающий кошмарные планы…
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ХКРежиссёр
Хосе
Корбачо
- ХКРежиссёр
Хуан
Крус
- Актриса
Тони
Акоста
- КЭАктёр
Карим
Эйт Эм’Хэнд
- Актёр
Роберто
Аламо
- НААктёр
Нао
Альбет
- Актёр
Эрнесто
Альтерио
- Актёр
Карлос
Аресес
- ЛДАктриса
Лола
Дуэньяс
- МЭАктёр
Мики
Эспарбе
- АФАктриса
Аида
Фольч
- НГАктриса
Нурия
Гаго
- ХКСценарист
Хосе
Корбачо
- ХКСценарист
Хуан
Крус
- ДБСценарист
Джейм
Бартоломе
- ЛФПродюсер
Лаура
Фернандес Бритес
- Продюсер
Карлос
Фернандес
- АМПродюсер
Адриа
Монес
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- МКХудожница
Мариан
Коромина
- НРМонтажёр
Начо
Руис Капильяс
- ММОператор
Марио
Монтеро
- Композитор
Арнау
Батальер