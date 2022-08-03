Новичок
Новичок (фильм, 2002) смотреть онлайн

8.12002, The Rookie
Драма, Семейный122 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Пронзительная спортивная драма с Деннисом Куэйдом о школьном тренере, которому выпадает шанс осуществить мечту и пройти в высшую лигу.

Когда-то давно Джим Моррис хотел стать профессиональным бейсболистом, но травма плеча перечеркнула его планы. Теперь тридцатипятилетний мужчина работает преподавателем в школе и тренирует местную бейсбольную команду. Кроме того, он счастливо женат и воспитывает троих детей. Однажды подопечные Джима заключают с ним пари: если они победят в районных соревнованиях, то он должен сделать все возможное, чтобы вновь вернуться к бейсбольной карьере. И когда команда Джима неожиданно одерживает победу в турнире, наступает его черед исполнить данное обещание.

«Новичок»—фильм, который доказывает, что возраст непреграда для второго шанса ичто иногда ради мечты стоит всего лишь отпустить страх неудачи.

Страна
США
Жанр
Семейный, Драма
Качество
SD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Новичок»