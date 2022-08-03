Новичок (фильм, 2002) смотреть онлайн

Пронзительная спортивная драма с Деннисом Куэйдом о школьном тренере, которому выпадает шанс осуществить мечту и пройти в высшую лигу.



Когда-то давно Джим Моррис хотел стать профессиональным бейсболистом, но травма плеча перечеркнула его планы. Теперь тридцатипятилетний мужчина работает преподавателем в школе и тренирует местную бейсбольную команду. Кроме того, он счастливо женат и воспитывает троих детей. Однажды подопечные Джима заключают с ним пари: если они победят в районных соревнованиях, то он должен сделать все возможное, чтобы вновь вернуться к бейсбольной карьере. И когда команда Джима неожиданно одерживает победу в турнире, наступает его черед исполнить данное обещание.



«Новичок»—фильм, который доказывает, что возраст непреграда для второго шанса ичто иногда ради мечты стоит всего лишь отпустить страх неудачи.

