Ночной рейс
Актёры и съёмочная группа фильма «Ночной рейс»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночной рейс»

Режиссёры

Уэс Крэйвен

Режиссёр

Актёры

Рэйчел Макадамс

АктрисаLisa Reisert
Киллиан Мерфи

АктёрJackson Rippner
Брайан Кокс

АктёрJoe Reisert
Лаура Джонсон

АктрисаBlonde Woman
Макс Кэш

АктёрHeadphone Kid
Джейма Мейс

АктрисаCynthia
Анджела Пэтон

АктрисаNice Lady
Сьюзи Плэксон

АктрисаSenior Flight Attendant
Джек Скалия

АктёрCharles Keefe
Терри Пресс

АктрисаMarianne Taylor (в титрах: Teresa Press-Marx)

Сценаристы

Карл Эллсуорт

Сценарист

Продюсеры

Крис Бендер

Продюсер
Марианн Маддалена

Продюсер
Бонни Кертис

Продюсер
Джим Лемли

Продюсер

Актёры дубляжа

Светлана Кузнецова

Актриса дубляжа
Александр Баргман

Актёр дубляжа
Анатолий Дубанов

Актёр дубляжа
Ксения Бржезовская

Актриса дубляжа
Валерий Соловьев

Актёр дубляжа

Художники

Мэри Клер Хэннан

Художница
Мэгги Мартин

Художница

Монтажёры

Стюарт Леви

Монтажёр
Патрик Люссье

Монтажёр

Операторы

Роберт Д. Йоумен

Оператор

Композиторы

Марко Белтрами

Композитор