Актёры и съёмочная группа фильма «Ночной рейс»
Режиссёры
Актёры
АктрисаLisa Reisert
Рэйчел МакадамсRachel McAdams
АктёрJackson Rippner
Киллиан МерфиCillian Murphy
АктёрJoe Reisert
Брайан КоксBrian Cox
АктрисаBlonde Woman
Лаура ДжонсонLaura Johnson
АктёрHeadphone Kid
Макс КэшMax Kasch
АктрисаCynthia
Джейма МейсJayma Mays
АктрисаNice Lady
Анджела ПэтонAngela Paton
АктрисаSenior Flight Attendant
Сьюзи ПлэксонSuzie Plakson
АктёрCharles Keefe
Джек СкалияJack Scalia
АктрисаMarianne Taylor (в титрах: Teresa Press-Marx)