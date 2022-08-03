Ночной рейс (фильм, 2005) смотреть онлайн

Два незнакомых человека. Случайная встреча в аэропорту. Взаимная симпатия… А в итоге рейс N1019 прибудет вовремя, но, возможно, без одного пассажира. Лиза Ризерт всегда боялась летать, но страх перед авиаполетом — это ничто по сравнению с тем, что ей предстоит пережить. Ей угрожают смертью отца, она в самолeте и у неe нет выхода…

