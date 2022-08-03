Нити судьбы (Лоскутное одеяло) (фильм, 1995) смотреть онлайн

Накануне свадьбы студентка по имени Финн приезжает на летние каникулы к бабушке. Каждый вечер в доме собираются пожилые подруги, которые вместе с хозяйкой ткут лоскутное одеяло – приданое для невесты. За шитьем дамы рассказывают драматичные истории из своей жизни, а Финн «мотает на ус».

