Нити судьбы (Лоскутное одеяло) (фильм, 1995) смотреть онлайн

Нити судьбы (Лоскутное одеяло)
Фильмы
1995, How to Make an American Quilt
Драма, Мелодрама111 мин12+

О фильме

Накануне свадьбы студентка по имени Финн приезжает на летние каникулы к бабушке. Каждый вечер в доме собираются пожилые подруги, которые вместе с хозяйкой ткут лоскутное одеяло – приданое для невесты. За шитьем дамы рассказывают драматичные истории из своей жизни, а Финн «мотает на ус».

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нити судьбы (Лоскутное одеяло)»