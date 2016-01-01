Nina (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет
Внимание! Фильм доступен только на языке оригинала. В 1995 году известная соул-исполнительница Нина Симон приходит в офис своей звукозаписывающей компании и угрожает менеджеру пистолетом, требуя вернуть еe деньги. После этого звезду определяют в клинику для душевнобольных, где она знакомится �с молодым медбратом Клифтоном Хендерсоном. Выйдя из больницы, Нина предлагает Клиффтону стать еe ассистентом и поехать с ней во Францию. Парень соглашается и теперь вынужден терпеть вредные привычки и неуравновешенный характер дивы.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb
- СМРежиссёр
Синтия
Морт
- Актриса
Зои
Салдана
- Актёр
Дэвид
Ойелоуо
- КМАктёр
Кевин
Мамбо
- Актёр
Рональд
Гаттман
- ШГАктёр
Шума
Голт
- ЭСАктриса
Эллисон
Сарофим
- МЭАктёр
Майк
Эппс
- Актёр
Кит
Дэвид
- ЭДАктриса
Элла
Джойс
- СГАктёр
Стивенс
Гастон
- СМСценарист
Синтия
Морт
- БЛПродюсер
Бен
Лэтэм-Джонс
- СМПродюсер
Синтия
Морт
- СППродюсер
Стюарт
Парр
- БТПродюсер
Барнеби
Томпсон
- МГХудожница
Магали
Гвидаси
- ДПХудожница
Джен
Паскаль
- Монтажёр
Марк
Хелфрич
- СЛМонтажёр
Сьюзэн
Литтенберг
- ММОператор
Михай
Малаймер мл.
- РФКомпозитор
Руй
Фольгера