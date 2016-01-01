Nina (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только на языке оригинала. В 1995 году известная соул-исполнительница Нина Симон приходит в офис своей звукозаписывающей компании и угрожает менеджеру пистолетом, требуя вернуть еe деньги. После этого звезду определяют в клинику для душевнобольных, где она знакомится �с молодым медбратом Клифтоном Хендерсоном. Выйдя из больницы, Нина предлагает Клиффтону стать еe ассистентом и поехать с ней во Францию. Парень соглашается и теперь вынужден терпеть вредные привычки и неуравновешенный характер дивы.



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