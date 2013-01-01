Нимфоманка: Часть 2
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Нимфоманка: Часть 2

Нимфоманка: Часть 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн

6.92013, Nymphomaniac: Vol. II
Драмы109 мин18+

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Сюжет

Фильм «Нимфоманка: часть 2» (2013) — нашумевшая эротическая драма от известного датского режиссера фильмов «Танцующая в темноте», «Догвилль», Ларса фон Триера. После провокационного «Антихриста» и угнетающей «Меланхолии» Ларс фон Триер не остановился и продолжил шокировать публику. Апофеозом «трилогии депрессий» как раз и стала «Нимфоманка» с провокационными сценами несимулированных половых актов. В съемках фильма приняли участие не только именитые актеры (Шарлотта Генсбур, Стеллан Скарскорд, Ума Турман, Кристиан Слейтер), но и профессиональные порноактеры-дублеры. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Нимфоманка: часть 2» в хорошем качестве.

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Информация

Страна
Бельгия, Германия, Франция, Дания
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нимфоманка: Часть 2»

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