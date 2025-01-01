Никто 2 (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Nobody 2
Боевик, Триллер18+
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О фильме
Хатч Мэнселл, семьянин из пригорода и бывший профессиональный убийца, больше не может скрываться от своего опасного прошлого после предотвращения нападения дома. Постепенно раскрываются секреты не только Хатча, но и его жены Бекки.
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Рейтинг
- ТТРежиссёр
Тимо
Тьяджанто
- Актриса
Конни
Нильсен
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- Актёр
Боб
Оденкёрк
- ДОАктёр
Джон
Ортис
- Актриса
Шэрон
Стоун
- ДМАктёр
Дэвид
МакИннис
- ДБАктёр
Дэниэл
Бернхард
- Актёр
Колин
Хэнкс
- ДКСценарист
Дерек
Колстад
- Сценарист
Боб
Оденкёрк
- КМПродюсер
Келли
МакКормик
- Продюсер
Боб
Оденкёрк
- Продюсер
Дэвид
Литч
- МДХудожник
Майкл
Динер
- ПОХудожник
Питер
Очотта
- ДЛКомпозитор
Доминик
Льюис