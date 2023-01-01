Никсон (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Nixon
Драмы, Исторические183 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
История Ричарда Никсона, бывшего президента Соединенных Штатов, президентский срок которого закончился с позором. Он стал единственным американским президентом, который сложил свои полномочия, чтобы избежать импичмента.
Никсон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Оливер
Стоун
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- ДААктриса
Джоан
Аллен
- ПБАктёр
Пауэрс
Бут
- Актёр
Эд
Харрис
- БХАктёр
Боб
Хоскинс
- ЭГАктёр
Э.
Г. Маршалл
- ДПАктёр
Дэвид
Пэймер
- ДХАктёр
Дэвид
Хайд Пирс
- ПСАктёр
Пол
Сорвино
- Актриса
Мэри
Стинберген
- СДСценарист
Стивен
Дж. Ривел
- КУСценарист
Кристофер
Уилкинсон
- Сценарист
Оливер
Стоун
- Продюсер
Оливер
Стоун
- КТПродюсер
Клэйтон
Таунсенд
- ЭДПродюсер
Эндрю
Дж. Вайна
- ДХПродюсер
Дэн
Халстед
- МБХудожница
Меридет
Босвелл
- ХКМонтажёр
Хэнк
Коруин
- РРОператор
Роберт
Ричардсон
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс