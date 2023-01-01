Никсон
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Никсон

Никсон (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, Nixon
Драмы, Исторические183 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

История Ричарда Никсона, бывшего президента Соединенных Штатов, президентский срок которого закончился с позором. Он стал единственным американским президентом, который сложил свои полномочия, чтобы избежать импичмента.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Никсон»

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