Никогда не сдавайся (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.52008, Never Back Down
Боевики108 мин18+
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Сюжет
Джейк Тайлер вместе со всей своей семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать стремление младшего брата добиться успехов в профессиональной теннисной карьере. Джейк, который в родном городе был звездой футбольной команды, на новом месте превращается в изгоя...
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Джефф
Уодлоу
- Актёр
Шон
Фэрис
- Актриса
Эмбер
Хёрд
- Актёр
Кэм
Жиганде
- Актёр
Джимон
Хонсу
- Актёр
Эван
Питерс
- ЛХАктриса
Лесли
Хоуп
- УСАктёр
Уайатт
Смит
- ЭКАктёр
Эффион
Крокетт
- НБАктёр
Нил
Браун мл.
- ЛЛАктриса
Лорен
Лич
- Продюсер
Крэйг
Баумгартен
- Продюсер
Дэвид
Зелон
- ББПродюсер
Билл
Баннерман
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ЭУХудожник
Эндрю
Уайт
- ЛЭОператор
Лукас
Эттлин
- МВКомпозитор
Майкл
Вандмахер