Никогда не сдавайся
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Никогда не сдавайся

Никогда не сдавайся (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.52008, Never Back Down
Боевики108 мин18+

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Сюжет

Джейк Тайлер вместе со всей своей семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать стремление младшего брата добиться успехов в профессиональной теннисной карьере. Джейк, который в родном городе был звездой футбольной команды, на новом месте превращается в изгоя...

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Никогда не сдавайся»

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