Никогда не сдавайся (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Джейк Тайлер вместе со всей своей семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать стремление младшего брата добиться успехов в профессиональной теннисной карьере. Джейк, который в родном городе был звездой футбольной команды, на новом месте превращается в изгоя...



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