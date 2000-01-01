Нежный возраст (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, Нежный возраст
Драмы110 мин18+
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Сюжет
Это история взросления одного конкретного человека в условиях новой рыночно-мафиозной общественной жизни, история его любви к однокласснице, которая становится известной моделью, взаимоотношения с которой проходят через всю жизнь героя, от самого раннего детства до сегодняшних дней…
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Соловьев
- ДСАктёр
Дмитрий
Соловьев
- ЕКАктриса
Елена
Камаева
- ИБАктёр
Иван
Берзин
- Актёр
Валентин
Гафт
- Актёр
Сергей
Гармаш
- БГАктёр
Борис
Гребенщиков
- ИГАктриса
Ирина
Григорьева
- КЛАктёр
Кирилл
Лавров
- Актёр
Андрей
Панин
- ЛСАктриса
Людмила
Савельева
- ДССценарист
Дмитрий
Соловьев
- Сценарист
Сергей
Соловьев
- Продюсер
Никита
Михалков
- НИХудожница
Наталья
Иванова
- ВКМонтажёр
Вера
Круглова
- ПЛОператор
Павел
Лебешев
- БГКомпозитор
Борис
Гребенщиков
- ЭЛКомпозитор
Энри
Лолашвили