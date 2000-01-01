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Нежный возраст

Нежный возраст (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Нежный возраст
Драмы110 мин18+

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Сюжет

Это история взросления одного конкретного человека в условиях новой рыночно-мафиозной общественной жизни, история его любви к однокласснице, которая становится известной моделью, взаимоотношения с которой проходят через всю жизнь героя, от самого раннего детства до сегодняшних дней…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нежный возраст»

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