Детям
Незабываемое приключение медвежонка Винни
Актёры и съёмочная группа фильма «Незабываемое приключение медвежонка Винни»

Актёры и съёмочная группа фильма «Незабываемое приключение медвежонка Винни»

Режиссёры

Карл Джеерс

Karl Geurs
Режиссёр

Актёры

Джим Каммингс

Jim Cummings
АктёрWinnie the Pooh / Skullasaurus growls / Tigger (singing)
Джон Фидлер

John Fiedler
АктёрPiglet
Кен Сэнсом

Ken Sansom
АктёрRabbit
Андрэ Стойка

Andre Stojka
АктёрOwl
Питер Каллен

Peter Cullen
АктёрEeyore
Брэйди Блум

Brady Bluhm
АктёрChristopher Robin
Дэвид Уорнер

David Warner
Актёррассказчик
Пол Уинчелл

Paul Winchell
АктёрTigger
Фрэнки Дж. Джалассо

Frankie J. Galasso
АктёрChristopher Robin (singing)

Сценаристы

Карл Джеерс

Karl Geurs
Сценарист

Продюсеры

Карл Джеерс

Karl Geurs
Продюсер
Джина Шэй

Gina Shay
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Баранов

Актёр дубляжа
Андрей Матвеев

Актёр дубляжа
Георгий Корольчук

Актёр дубляжа
Юрий Лазарев

Актёр дубляжа
Дмитрий Лагачев

Актёр дубляжа

Композиторы

Карл Джонсон

Carl Johnson
Композитор