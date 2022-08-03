Незабываемое приключение медвежонка Винни
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Незабываемое приключение медвежонка Винни

Незабываемое приключение медвежонка Винни (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, Pooh's Grand Adventure: The Search for Christopher Robin
Мультфильм, Приключения73 мин6+

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О фильме

Кристофер Робин должен пойти в школу. Чтобы предупредить Винни Пуха, он оставляет горшочек с медом и записку. Пух испачкал записку медом и, при попытке ее прочтения, Сова решила, что Кристофер Робин попал в беду. На помощь Кристоферу Робину отправляется спасательный отряд в составе Пуха, Пятачка, Кролика, Тигры и ослика Иа.

Страна
США, Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Незабываемое приключение медвежонка Винни»