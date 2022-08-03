Кристофер Робин должен пойти в школу. Чтобы предупредить Винни Пуха, он оставляет горшочек с медом и записку. Пух испачкал записку медом и, при попытке ее прочтения, Сова решила, что Кристофер Робин попал в беду. На помощь Кристоферу Робину отправляется спасательный отряд в составе Пуха, Пятачка, Кролика, Тигры и ослика Иа.



