Незабываемое приключение медвежонка Винни (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Pooh's Grand Adventure: The Search for Christopher Robin
Мультфильм, Приключения73 мин6+
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О фильме
Кристофер Робин должен пойти в школу. Чтобы предупредить Винни Пуха, он оставляет горшочек с медом и записку. Пух испачкал записку медом и, при попытке ее прочтения, Сова решила, что Кристофер Робин попал в беду. На помощь Кристоферу Робину отправляется спасательный отряд в составе Пуха, Пятачка, Кролика, Тигры и ослика Иа.
СтранаСША, Япония
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- КДРежиссёр
Карл
Джеерс
- Актёр
Джим
Каммингс
- ДФАктёр
Джон
Фидлер
- КСАктёр
Кен
Сэнсом
- АСАктёр
Андрэ
Стойка
- ПКАктёр
Питер
Каллен
- ББАктёр
Брэйди
Блум
- ДУАктёр
Дэвид
Уорнер
- ПУАктёр
Пол
Уинчелл
- ФДАктёр
Фрэнки
Дж. Джалассо
- КДСценарист
Карл
Джеерс
- КДПродюсер
Карл
Джеерс
- Продюсер
Джина
Шэй
- ВБАктёр дубляжа
Владимир
Баранов
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Матвеев
- ГКАктёр дубляжа
Георгий
Корольчук
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лагачев
- КДКомпозитор
Карл
Джонсон