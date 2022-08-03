Невезучие (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Tais-toi!
Комедия, Криминал83 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Руби успевает спрятать награбленные деньги, украденные у мафии, прежде, чем угодить в тюрьму, где знакомится с верзилой Квентином. Теперь они вместе ломают голову над тем, как выбраться на волю и вытащить деньги из тайника… Но вот как-то им все время не везет!
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ФВРежиссёр
Франсис
Вебер
- Актёр
Жерар
Депардье
- Актёр
Жан
Рено
- РБАктёр
Ришар
Берри
- Актёр
Андре
Дюссолье
- ЖМАктёр
Жан-Пьер
Мало
- ЖНАктёр
Жан-Мишель
Нуари
- ЛГАктёр
Лоран
Гамелон
- ОРАктёр
Орельен
Рекуан
- ВМАктёр
Венсан
Москато
- ТОАктёр
Тикки
Ольгадо
- ФВСценарист
Франсис
Вебер
- СФСценарист
Серж
Фридман
- СБПродюсер
Саид
Бен Саид
- ЖГПродюсер
Жерар
Готье
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ЖБХудожник
Жаклин
Бочар
- ЛТОператор
Лучано
Товоли
- МПКомпозитор
Марко
Принц