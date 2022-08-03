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Невезучие

Невезучие (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Tais-toi!
Комедия, Криминал83 мин12+

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О фильме

Руби успевает спрятать награбленные деньги, украденные у мафии, прежде, чем угодить в тюрьму, где знакомится с верзилой Квентином. Теперь они вместе ломают голову над тем, как выбраться на волю и вытащить деньги из тайника… Но вот как-то им все время не везет!

Страна
Италия, Франция
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Невезучие»