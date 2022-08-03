Руби успевает спрятать награбленные деньги, украденные у мафии, прежде, чем угодить в тюрьму, где знакомится с верзилой Квентином. Теперь они вместе ломают голову над тем, как выбраться на волю и вытащить деньги из тайника… Но вот как-то им все время не везет!

