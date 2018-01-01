Wink
Невероятный Берт Уандерстоун
Актёры и съёмочная группа фильма «Невероятный Берт Уандерстоун»

Актёры и съёмочная группа фильма «Невероятный Берт Уандерстоун»

Режиссёры

Дон Скардино

Don Scardino
Режиссёр

Актёры

Стив Карелл

Steve Carell
АктёрBurt Wonderstone
Стив Бушеми

Steve Buscemi
АктёрAnton Marvelton
Оливия Уайлд

Olivia Wilde
АктрисаJane
Джим Керри

Jim Carrey
АктёрSteve Gray
Джеймс Гандольфини

James Gandolfini
АктёрDoug Munny
Алан Аркин

Alan Arkin
АктёрRance Holloway
Джей Мор

Jay Mohr
АктёрRick the Implausible
Михаэль Хербиг

Michael Herbig
АктёрLucius Belvedere (в титрах: Michael Bully Herbig)
Мэйсон Кук

Mason Cook
АктёрYoung Burt
Люк Ванек

Luke Vanek
АктёрYoung Anton

Сценаристы

Джонатан М. Голдштейн

Jonathan Goldstein
Сценарист
Джон Фрэнсис Дейли

John Francis Daley
Сценарист
Чад Калтген

Chad Kultgen
Сценарист
Тайлер Митчелл

Tyler Mitchell
Сценарист

Продюсеры

Крис Бендер

Chris Bender
Продюсер
Стив Карелл

Steve Carell
Продюсер
Тайлер Митчелл

Tyler Mitchell
Продюсер

Монтажёры

Ли Хэксалл

Lee Haxall
Монтажёр

Композиторы

Лайл Уоркмэн

Lyle Workman
Композитор