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Неровная земля

Неровная земля (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, The Driftless Area
Драма, Криминал91 мин18+

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О фильме

Тихоня-бармен Пьер возвращается в родной город после смерти родителей. Он влюбляется в загадочную девушку по имени Стелла. И это прекрасное событие вынуждает его столкнуться нос к носу с преступником Шэйном.

Страна
США, Канада
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.3 IMDb