Нереальный блокбастер (фильм, 2008) смотреть онлайн

Фильм о комических злоключениях группы смешных и привлекательных молодых людей. За одну судьбоносную ночь, во время которой им приходится преодолеть и пережить всевозможные катастрофы природного и стихийного происхождения: астероиды, смерчи, землетрясения, в общем, все, что обрушивается на город и оказывается у них на пути, они должны раскрыть череду тайн, чтобы спасти мир от тотального разрушения.

