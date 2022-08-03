Нереальный блокбастер
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Нереальный блокбастер

Нереальный блокбастер (фильм, 2008) смотреть онлайн

6.52008, Disaster Movie
Фантастика, Боевик83 мин18+

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О фильме

Фильм о комических злоключениях группы смешных и привлекательных молодых людей. За одну судьбоносную ночь, во время которой им приходится преодолеть и пережить всевозможные катастрофы природного и стихийного происхождения: астероиды, смерчи, землетрясения, в общем, все, что обрушивается на город и оказывается у них на пути, они должны раскрыть череду тайн, чтобы спасти мир от тотального разрушения.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

2.6 КиноПоиск
1.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нереальный блокбастер»