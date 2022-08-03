Нереальный блокбастер (фильм, 2008) смотреть онлайн
6.52008, Disaster Movie
Фантастика, Боевик83 мин18+
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О фильме
Фильм о комических злоключениях группы смешных и привлекательных молодых людей. За одну судьбоносную ночь, во время которой им приходится преодолеть и пережить всевозможные катастрофы природного и стихийного происхождения: астероиды, смерчи, землетрясения, в общем, все, что обрушивается на город и оказывается у них на пути, они должны раскрыть череду тайн, чтобы спасти мир от тотального разрушения.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
2.6 КиноПоиск
1.9 IMDb
- Режиссёр
Джейсон
Фридберг
- Режиссёр
Аарон
Зельцер
- МЛАктёр
Мэтт
Лантер
- ВЛАктриса
Ванесса
Лаше
- ДТАктёр
Дж.
Тэнг
- НПАктриса
Николь
Паркер
- ККАктриса
Ким
Кардашьян
- АБАктёр
Айк
Баринхолц
- КЭАктриса
Кармен
Электра
- ТКАктёр
Тони
Кокс
- ТХАктёр
Тэд
Хилдженбринк
- Сценарист
Джейсон
Фридберг
- Сценарист
Аарон
Зельцер
- Продюсер
Джейсон
Фридберг
- Продюсер
Питер
Сафран
- Продюсер
Аарон
Зельцер
- ДППродюсер
Джерри
П. Джейкобс
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ДАХудожник
Дэниэл
А. Ломино
- ШМОператор
Шон
Морер
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц