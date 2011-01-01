Неприкасаемые
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Неприкасаемые

Неприкасаемые (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Les Lyonnais
Драмы, Боевики98 мин18+

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Сюжет

Отличительной чертой банды, орудовавшей в 1967-1974 годах в окрестностях Лиона, была чистая и бескровная работа без лишнего насилия. Детство Эдмонда Видаля прошло в нищете в цыганском таборе. Он знает, что такое истинные семейные ценности и преданная дружба. И не любит проливать кровь зря.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неприкасаемые»

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