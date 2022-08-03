Отличительной чертой банды, орудовавшей в 1967-1974 годах в окрестностях Лиона, была чистая и бескровная работа без лишнего насилия. Детство Эдмонда Видаля прошло в нищете в цыганском таборе. Он знает, что такое истинные семейные ценности и преданная дружба. И не любит проливать кровь зря.

