Неприкасаемые
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Неприкасаемые

Неприкасаемые (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Les Lyonnais
Драма, Криминал98 мин18+

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О фильме

Отличительной чертой банды, орудовавшей в 1967-1974 годах в окрестностях Лиона, была чистая и бескровная работа без лишнего насилия. Детство Эдмонда Видаля прошло в нищете в цыганском таборе. Он знает, что такое истинные семейные ценности и преданная дружба. И не любит проливать кровь зря.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Криминал, Драма, Биография
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неприкасаемые»