Неприкасаемые (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Les Lyonnais
Драма, Криминал98 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Отличительной чертой банды, орудовавшей в 1967-1974 годах в окрестностях Лиона, была чистая и бескровная работа без лишнего насилия. Детство Эдмонда Видаля прошло в нищете в цыганском таборе. Он знает, что такое истинные семейные ценности и преданная дружба. И не любит проливать кровь зря.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ОМРежиссёр
Оливье
Маршаль
- ЖЛАктёр
Жерар
Ланвен
- Актёр
Чеки
Карио
- ДДАктёр
Даниэль
Дюваль
- ЛААктёр
Лионель
Астье
- ДСАктёр
Дмитрий
Сторож
- ПКАктёр
Патрик
Каталифо
- ФЛАктёр
Франсуа
Леванталь
- ФРАктёр
Франсис
Рено
- ВКАктриса
Валерия
Кавалли
- ЭСАктриса
Эстелл
Скорник
- ОМСценарист
Оливье
Маршаль
- ЭВСценарист
Эдмонд
Видал
- СКПродюсер
Сирил
Кольбо-Жюстен
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- БПХудожник
Борис
Пио