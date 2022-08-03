Неприкасаемые (фильм, 1987) смотреть онлайн

Неприкасаемые
9.51987, The Untouchables
Триллер, Драма114 мин18+

Сюжет разворачивается в США во время сухого закона. В связи с тотальной коррупцией в ФБР создается специальная группа оперативников, для которой нет запретов.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

