Некуда бежать (фильм, 1993) смотреть онлайн
1993, Nowhere to Run
Боевики90 мин18+
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Сюжет
Сэм, беглый заключенный, находит кров на уединенной ферме, где живет молодая женщина с двумя детьми. С трудом сбежав от полиции, он уже на пути к свободе. Однако беспомощной женщине и двум ее детям угрожает опасность — подкупленный судья и бандиты хотят отобрать у них дом — и Сэм встает на защи�ту семьи. В трудной схватке он один противостоит нескольким головорезам, но только так он может заслужить любовь и доверие тех, кто стали для него самым дорогими людьми на свете.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- РХРежиссёр
Роберт
Хармон
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- Актриса
Розанна
Аркетт
- Актёр
Киран
Калкин
- Актёр
Тед
Левайн
- ТТАктриса
Тиффани
Тоубмэн
- ЭБАктёр
Эдвард
Блэтчфорд
- ЭСАктёр
Энтони
Старк
- ДЭАктёр
Джосс
Экленд
- АГАктёр
Аллан
Граф
- ЛТАктёр
Леонард
Термо
- ЛБСценарист
Лесли
Боэм
- РФСценарист
Рэнди
Фельдман
- ДЭСценарист
Джо
Эстерхаз
- РМСценарист
Ричард
Маркуанд
- Продюсер
Гари
Эделсон
- Продюсер
Крэ�йг
Баумгартен
- Актёр дубляжа
Борис
Щербаков
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- Актриса дубляжа
Марина
Левтова
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ДПХудожник
Джозеф
П. Лаки
- ГМХудожница
Гамила
Мариана Факри
- Монтажёр
Марк
Хелфрич
- ЗСМонтажёр
Зак
Стэнберг
- ДГОператор
Дэвид
Гриббл
- МАКомпозитор
Марк
Айшем