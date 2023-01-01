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Некуда бежать

Некуда бежать (фильм, 1993) смотреть онлайн

1993, Nowhere to Run
Боевики90 мин18+

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Сюжет

Сэм, беглый заключенный, находит кров на уединенной ферме, где живет молодая женщина с двумя детьми. С трудом сбежав от полиции, он уже на пути к свободе. Однако беспомощной женщине и двум ее детям угрожает опасность — подкупленный судья и бандиты хотят отобрать у них дом — и Сэм встает на защиту семьи. В трудной схватке он один противостоит нескольким головорезам, но только так он может заслужить любовь и доверие тех, кто стали для него самым дорогими людьми на свете.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Некуда бежать»

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