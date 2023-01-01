Некуда бежать (фильм, 1993) смотреть онлайн

Сюжет

Сэм, беглый заключенный, находит кров на уединенной ферме, где живет молодая женщина с двумя детьми. С трудом сбежав от полиции, он уже на пути к свободе. Однако беспомощной женщине и двум ее детям угрожает опасность — подкупленный судья и бандиты хотят отобрать у них дом — и Сэм встает на защи�ту семьи. В трудной схватке он один противостоит нескольким головорезам, но только так он может заслужить любовь и доверие тех, кто стали для него самым дорогими людьми на свете.



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