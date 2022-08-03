9.22021, Ron's Gone Wrong
Мультфильм, Приключения102 мин6+
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Неисправимый Рон (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Научно-фантастический мультфильм о настоящей дружбе в цифровую эпоху. Современный робот «Би-Бот» может заменить смартфон, скейтборд и даже лучшего друга. Такой гаджет есть у каждого школьника, кроме робкого Барни Пудовски, который из-за этого становится изгоем среди одноклассников. Но мечта сбывается — на день рождения мальчик наконец получает заветный подарок. Правда, робот приезжает с поломкой: его уронили доставщики. Денег на нового у родителей Барни нет, поэтому парню придется подружиться со своим бракованным кибер-другом. Что из этого выйдет, вы узнаете, когда будете смотреть мультфильм «Неисправимый Рон» на Wink!
СтранаВеликобритания, США, Индия
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ССРежиссёр
Сара
Смит
- ЖВРежиссёр
Жан-Филипп
Вине
- Актёр
Джек
Дилан Грейзер
- Актёр
Зак
Галифианакис
- Актёр
Эд
Хелмс
- Актриса
Оливия
Колман
- Актёр
Роб
Делани
- Актёр
Джастис
Смит
- ККАктриса
Кайли
Кэнтралл
- РУАктёр
Рикардо
Уртадо
- КМАктёр
Каллен
МакКарти
- АМАктриса
Ава
Морс
- Сценарист
Питер
Бейнхэм
- СССценарист
Сара
Смит
- Продюсер
Питер
Бейнхэм
- ЛБПродюсер
Лара
Брей
- ТДПродюсер
Том
Джакомб
- ДЛПродюсер
Джули
Локхарт
- АБАктёр дубляжа
Александр
Блинкин
- АБАктёр дубляжа
Артем
Бордовский
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Кузнецов
- РЩАктриса дубляжа
Регина
Щукина
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- ТНХудожник
Тилль
Новак
- ДБМонтажёр
Дэвид
Берроуз
- ДКМонтажёр
Джеймс
Купер
- СЭМонтажёр
Сим
Эван-Джонс
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман