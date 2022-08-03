Неисправимый Рон (фильм, 2021) смотреть онлайн

Научно-фантастический мультфильм о настоящей дружбе в цифровую эпоху. Современный робот «Би-Бот» может заменить смартфон, скейтборд и даже лучшего друга. Такой гаджет есть у каждого школьника, кроме робкого Барни Пудовски, который из-за этого становится изгоем среди одноклассников. Но мечта сбывается — на день рождения мальчик наконец получает заветный подарок. Правда, робот приезжает с поломкой: его уронили доставщики. Денег на нового у родителей Барни нет, поэтому парню придется подружиться со своим бракованным кибер-другом. Что из этого выйдет, вы узнаете, когда будете смотреть мультфильм «Неисправимый Рон» на Wink!

