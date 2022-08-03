Неглубокая могила (фильм, 1994) смотреть онлайн

В квартире трех сумасбродных молодых людей поселился замечательный сосед, оставивший после себя в наследство свое разлагающееся тело и чемодан, полный денег. Друзья чемодан решают оставить себе, а от трупа просто избавиться. Труп оказался не последний, а у денег нашлись и другие хозяева, которые были настроены их вернуть любой ценой.

