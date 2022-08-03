Неглубокая могила (фильм, 1994) смотреть онлайн
7.61994, Shallow Grave
Триллер, Драма88 мин18+
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О фильме
В квартире трех сумасбродных молодых людей поселился замечательный сосед, оставивший после себя в наследство свое разлагающееся тело и чемодан, полный денег. Друзья чемодан решают оставить себе, а от трупа просто избавиться. Труп оказался не последний, а у денег нашлись и другие хозяева, которые были настроены их вернуть любой ценой.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Дэнни
Бойл
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актёр
Кристофер
Экклстон
- Актриса
Керри
Фокс
- Актёр
Кен
Стотт
- КААктёр
Кит
Аллен
- КМАктёр
Колин
МакКреди
- ВНАктриса
Виктория
Нэйрн
- ГЛАктёр
Гари
Льюис
- ДМАктриса
Джин
Мари Коффи
- Актёр
Питер
Муллан
- ДХСценарист
Джон
Ходж
- ЭМПродюсер
Эндрю
Макдональд
- АСПродюсер
Аллан
Скотт
- КУХудожница
Карен
Уэйкфилд
- БТОператор
Брайан
Тьюфано
- СБКомпозитор
Саймон
Босуэлл