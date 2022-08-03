Неглубокая могила
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Неглубокая могила

Неглубокая могила (фильм, 1994) смотреть онлайн

7.61994, Shallow Grave
Триллер, Драма88 мин18+

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О фильме

В квартире трех сумасбродных молодых людей поселился замечательный сосед, оставивший после себя в наследство свое разлагающееся тело и чемодан, полный денег. Друзья чемодан решают оставить себе, а от трупа просто избавиться. Труп оказался не последний, а у денег нашлись и другие хозяева, которые были настроены их вернуть любой ценой.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb