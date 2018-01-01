Wink
Неглубокая могила
Актёры и съёмочная группа фильма «Неглубокая могила»

Актёры и съёмочная группа фильма «Неглубокая могила»

Режиссёры

Дэнни Бойл

Дэнни Бойл

Danny Boyle
Режиссёр

Актёры

Юэн Макгрегор

Юэн Макгрегор

Ewan McGregor
АктёрAlex Law
Кристофер Экклстон

Кристофер Экклстон

Christopher Eccleston
АктёрDavid Stephens
Керри Фокс

Керри Фокс

Kerry Fox
АктрисаJuliet Miller
Кен Стотт

Кен Стотт

Ken Stott
АктёрDetective Inspector McCall
Кит Аллен

Кит Аллен

Keith Allen
АктёрHugo
Колин МакКреди

Колин МакКреди

Colin McCredie
АктёрCameron
Виктория Нэйрн

Виктория Нэйрн

Victoria Nairn
АктрисаWoman Visitor
Гари Льюис

Гари Льюис

Gary Lewis
АктёрMale Visitor
Джин Мари Коффи

Джин Мари Коффи

Jean Marie Coffey
АктрисаGoth
Питер Муллан

Питер Муллан

Peter Mullan
АктёрAndy

Сценаристы

Джон Ходж

Джон Ходж

John Hodge
Сценарист

Продюсеры

Эндрю Макдональд

Эндрю Макдональд

Andrew Macdonald
Продюсер
Аллан Скотт

Аллан Скотт

Allan Scott
Продюсер

Художники

Карен Уэйкфилд

Карен Уэйкфилд

Karen Wakefield
Художница

Операторы

Брайан Тьюфано

Брайан Тьюфано

Brian Tufano
Оператор

Композиторы

Саймон Босуэлл

Саймон Босуэлл

Simon Boswell
Композитор