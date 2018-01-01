Актёры и съёмочная группа фильма «Нечто mpeg2»

WinkФильмыНечто mpeg2Актёры и съёмочная группа фильма «Нечто mpeg2»
Режиссёры
Актёры
АктёрMacReady
Курт РасселKurt Russell
АктёрChilds
Кит ДэвидKeith David
АктёрDr. Blair (в титрах: A. Wilford Brimley)
Уилфорд БримлиWilford Brimley
АктёрNauls
Т.К. КартерT.K. Carter
АктёрPalmer
Дэвид КленнонDavid Clennon
АктёрDr. Copper
Ричард А. ДайсартRichard A. Dysart
АктёрVance Norris
Чарльз ХэллаханCharles Hallahan
АктёрGeorge Bennings
Питер МэлоуниPeter Maloney
АктёрClark
Ричард МейсерRichard Masur
АктёрGarry