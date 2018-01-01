Wink
Фильмы
Нечто mpeg2
Актёры и съёмочная группа фильма «Нечто mpeg2»

Режиссёры

Джон Карпентер

John Carpenter
Режиссёр

Актёры

Курт Рассел

Kurt Russell
АктёрMacReady
Кит Дэвид

Keith David
АктёрChilds
Уилфорд Бримли

Wilford Brimley
АктёрDr. Blair (в титрах: A. Wilford Brimley)
Т.К. Картер

T.K. Carter
АктёрNauls
Дэвид Кленнон

David Clennon
АктёрPalmer
Ричард А. Дайсарт

Richard A. Dysart
АктёрDr. Copper
Чарльз Хэллахан

Charles Hallahan
АктёрVance Norris
Питер Мэлоуни

Peter Maloney
АктёрGeorge Bennings
Ричард Мейсер

Richard Masur
АктёрClark
Дональд Моффет

Donald Moffat
АктёрGarry

Сценаристы

Билл Ланкастер

Bill Lancaster
Сценарист
Джон В. Кэмпбелл мл.

John W. Campbell Jr.
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Фостер

David Foster
Продюсер
Лоуренс Турман

Lawrence Turman
Продюсер
Ларри Дж. Франко

Larry Franco
Продюсер

Художники

Джон М. Двайер

John M. Dwyer
Художник

Монтажёры

Тодд С. Рамсей

Todd C. Ramsay
Монтажёр

Операторы

Дин Канди

Dean Cundey
Оператор

Композиторы

Эннио Морриконе

Ennio Morricone
Композитор