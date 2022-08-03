Команде ученых американской исследовательской базы в Антарктике предстоит столкнуться с необъяснимым, чудовищным кошмаром. Отрезанные от всего света полярники вступают в неравную схватку с инопланетной тварью, пробудившейся после тысячелетней спячки во льдах, беспощадным существом, которое проснулось и… проголодалось.

