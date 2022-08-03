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Нечто mpeg2

Нечто mpeg2 (фильм, 1982) смотреть онлайн

1982, The Thing
Ужасы, Фантастика104 мин18+

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О фильме

Команде ученых американской исследовательской базы в Антарктике предстоит столкнуться с необъяснимым, чудовищным кошмаром. Отрезанные от всего света полярники вступают в неравную схватку с инопланетной тварью, пробудившейся после тысячелетней спячки во льдах, беспощадным существом, которое проснулось и… проголодалось.

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нечто mpeg2»