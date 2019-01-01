Небесный огонь (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.42019, Skyfire
Боевики, Триллеры89 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Ещe ребенком Сяомэн увидела гибель мамы в облаке пепла на одном из островов Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Девушка выросла и пошла по стопам родителей — стала сейсмологом, правда, с отцом после того трагического случая отношения так и не наладились. С командой учeных Сяомэн �приезжает на тот самый злосчастный остров, чтобы установить новую систему мониторинга вулканической активности, так как на днях у подножия вулкана открывается новый курорт, а владелец бизнеса и слышать не хочет о потенциальной опасности. Но вскоре начнeтся новое извержение, и райский островок превратится в море огня.
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Информация
Рей�тинг
5.5 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Саймон
Уэст
- ХКАктриса
Ханна
Куинливан
- ВСАктёр
Ван
Сюэци
- ШДАктёр
Шон
Доу
- ВАктриса
Вивиан
- ЦЛАктёр
Цзи
Линчэнь
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- ЛдАктёр
Лоуренс
де Стефано
- ХТАктёр
Хоу
Тунцзян
- ЛИАктриса
Ли
Ицин
- БВСценарист
Бу
Вэй
- СКСценарист
Сидни
Кинг
- МЛАктриса дубляжа
Марина
Локтионова
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Кришталь
- Актёр дубляжа
Андрей
Фединчик
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- ДЛХудожник
Джонни
Лаи Кок Лем
- ВЧХудожница
Вера
Чоу
- ПММонтажёр
Пол
Мартин Смит
- АКОператор
Алан
Кодильо
- ПТКомпозитор
Пинар
Топрак