Небесный огонь
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Небесный огонь

Небесный огонь (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.42019, Skyfire
Боевики, Триллеры89 мин18+
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Сюжет

Ещe ребенком Сяомэн увидела гибель мамы в облаке пепла на одном из островов Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Девушка выросла и пошла по стопам родителей — стала сейсмологом, правда, с отцом после того трагического случая отношения так и не наладились. С командой учeных Сяомэн приезжает на тот самый злосчастный остров, чтобы установить новую систему мониторинга вулканической активности, так как на днях у подножия вулкана открывается новый курорт, а владелец бизнеса и слышать не хочет о потенциальной опасности. Но вскоре начнeтся новое извержение, и райский островок превратится в море огня.

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Информация

Страна
Китай
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Небесный огонь»

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